le deleghe di giani per spinelli

L’ex sindaco di Fucecchio per due legislature resta al fianco del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato la nomina di Alessio Spinelli a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni del precedente mandato, Terzo settore e Pro loco, per cui Spinelli ha coordinato il gruppo di lavoro intersettoriale. A queste – viene spiegato – si aggiungono anche le deleghe a caccia e pesca e la valorizzazione delle attività degli oratori, secondo il protocollo in essere, siglato dal presidente Giani e dal cardinal Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

