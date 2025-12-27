Le Commissioni non sono materia del sindaco

Il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari è materia di competenza del consiglio comunale, non del sindaco. Il mio ruolo, come previsto dall'ordinamento, non è quello di dirigere o imporre decisioni su un ambito che appartiene all'autonomia consiliare, ma di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno. Parlare di una mia "pessima figura" su una materia che non rientra nelle mie attribuzioni dirette è quindi un artificio polemico, utile solo ad alimentare confusione". Il sindaco Giovanni Campatelli (nella foto) ha così replicato ai consiglieri di Più Certaldo, i quali avevano criticato l'atteggiamento mostrato dal primo cittadino e dall'amministrazione durante la discussione in merito alle modifiche al regolamento comunale sulle commissioni (presentato dal PD e poi ritirato nella scorsa seduta del consiglio comunale).

Como, il sindaco annuncia il prossimo blitz: “Cancelliamo le Commissioni consiliari”. E accusa l’opposizione - Dopo la cancellazione delle Consulte, il sindaco di Como Alessandro Rapinese punta anche all’abolizione delle Commissioni consiliari, organismi (non obbligatori e con ruolo consultivo e preparatorio s ... comozero.it

Como, il sindaco contro le opposizioni in consiglio: “La cosa giusta è cancellare le commissioni, perché non servono” - “La cosa giusta da fare, ci sto pensando stasera, è proprio eliminare queste commissioni, se devono essere uno strumento per ... espansionetv.it

Valutazioni della Commissione: non è necessaria la previsione dell’incidenza ponderale dei macro-criteri Con sentenza n. 4116 dell’11 dicembre 2025, il TAR della Lombardia ha sancito che le commissioni di un concorso universitario non sono tenute a defin x.com

Si sono riunite le Commissioni consiliari permanenti che hanno espresso parere favorevole al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - facebook.com facebook

