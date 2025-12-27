Le 5 donne più cattive della storia da Cleopatra a Irma Grese
Belle, malvagie e sempre misteriose. Secondo gli studiosi dell’aggressività, le donne manifesterebbero atteggiamenti violenti principalmente per legittima difesa, esprimendo più frequentemente paura, senso di colpa e vergogna. Emozioni che, fondamentalmente, riducono le probabilità di commettere reati. Eppure la storia non lesina esempi di donne che hanno scelto di abbracciare il male con compulsiva disinvoltura. È questo il territorio esplorato da Maurizio Roccato nel volume Le donne più cattive della storia (2025, Diarkos), un’indagine sul lato oscuro delle vite di alcune delle figure femminili più spietate e controverse del passato, dalle corti rinascimentali ai quartieri popolari delle metropoli moderne. 🔗 Leggi su Panorama.it
