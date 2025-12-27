L’azzurra con Jappeloup punta la qualificazione al Gp di martedì Pezzoli parte la missione gara-clou alla World Cup di Mechelen

Con l’appuntamento di Mechelen iniziato ieri e che si concluderà martedì, va in archivio il girone di andata della Fei World Cup-Europa Ovest. Alla vigilia guida la classifica l’austriaco Max Kuhner (45 punti), vincitore dell’ultimo step a Londra, davanti all’olandese Greve (40) e al tedesco Vogel (36). Primo degli azzurri in graduatoria è Gaudiano, al 28esimo posto parimerito (13 p), Bucci è 51esimo (6 p), De Luca 58esimo (4). Ma nessuno di loro parteciperà a questa tappa: nel panorama italiano scarso di cavalli competitivi gli indispensabili turni di riposo – se vogliamo vedere i migliori di in forma ai Mondiali di Aquisgrana in estate – determinano rinunce difficili ma necessarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

