Lazio pareggia contro l’Udinese al 95? | silenzio stampa e comunicato contro gli arbitri
Dopo il pareggio contro l’ Udinese nessun tesserato della Lazio ha parlato, la società ha comunicato di essere in silenzio stampa ed ha attaccato gli arbitri con riferimento a quanto accaduto durante l’incontro. Il comunicato della Lazio. Potrebbe interessarti: C’è freddezza tra Insigne e la Lazio, anche Sarri ha altre priorità “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
