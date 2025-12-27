Zanforlini * Pochi giorni fa ho letto un vostro articolo su di un agricoltore che aveva visto sette lupi a tiro di fucile e che sicuramente ha pensato immediatamente ad una fucilata preventiva, senza che i lupi l’avessero nemmeno degnato di uno sguardo. Ma non voglio fermarmi su inutili discussioni lupo si, lupo no. In realtà l’articolo mi ha fatto pensare ad un’altra cosa ancora, alla cosiddetta “teoria del caos”; quella resa famosa dalla nota frase di Jurassik Park, quando Jeff Goldblum la fa sua, affermando: "Una farfalla sbatte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvistamento del branco di lupi: "L’uomo, incapace di regolare l’interazione della specie animale"

Leggi anche: Il video del branco di lupi vicino alle case a Ferrara: “Non hanno paura dell’uomo”

Leggi anche: Lupi, il video del branco vicino alle case a Ferrara. “E non avevano paura dell’uomo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Campobasso cinghiali "pattugliano" via Tiberio: branco sfila davanti alla Questura ***** L'ultimo avvistamento documentato da un video notturno, riaccende l'allarme sicurezza. La fauna selvatica conquista il centro urbano, tra i timori dei residenti e la necessi - facebook.com facebook