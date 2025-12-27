L’avviso di Trump a islamisti e governo Un’azione di forza mentre l’Ue è inerme
Forse non basterà a salvare i cristiani d’Africa, ma di sicuro è una lezione per l’Europa inerte di fronte all’avanzata jihadista che dalla Nigeria risale il Sahel e raggiunge il Mediterraneo. Certo chi non ama Donald Trump non stenterà a individuare nei raid contro le basi nigeriane dell’Isis ogni contraddizione possibile. Qualcuno ricorderà che aveva promesso non solo di pacificare Gaza e l’Ucraina, ma anche di farla finita con le guerre «infinite» care ai suoi predecessori. Altri spiegheranno che tra Venezuela e Nigeria corre il comune denominatore del petrolio. O che l’ha fatto solo per tenersi stretto il voto delle chiese evangeliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Pace made in Usa più vicina. L’Ue resta inerme
Leggi anche: Uil, ex Ilva: “Stabilimento già chiuso, governo inerme condanna lavoratori e città”
L’avviso di Trump a islamisti e governo. Un’azione di forza mentre l’Ue è inerme - Il presidente Usa da mesi minacciava l’esecutivo locale per la protezione dei cristiani. ilgiornale.it
Attacco USA contro Isis Nigeria/ Trump: “basta terrorismo contro i cristiani”. Turchia arresta 115 islamisti - Trump ordina attacco con missili USA contro postazioni Isis in Nigeria: “basta massacrare i cristiani”. ilsussidiario.net
Isis, dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa. Ecco perché Trump è intervenuto - Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino ... msn.com
Attenti all’idrossiclorochina: può risvegliare herpes zoster e tbc. In gazzetta ufficiale l’avviso Aifa sul Plaquenil, il farmaco che Trump suggerì contro il Covid https://www.open.online/2025/12/26/plaquenil-avviso-aifa-farmaco-trump-suggerimento-contro-covid - facebook.com facebook
Il prestito all’Ucraina finanziato con debito comune, pur mettendo Kyiv al riparo dal rischio di default, è a mio avviso una sconfitta per l’Unione e il fatto che anche i paesi guidati da governi più vicini a Mosca lo abbiano approvato ne è la conferma. L’operazione x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.