Forse non basterà a salvare i cristiani d’Africa, ma di sicuro è una lezione per l’Europa inerte di fronte all’avanzata jihadista che dalla Nigeria risale il Sahel e raggiunge il Mediterraneo. Certo chi non ama Donald Trump non stenterà a individuare nei raid contro le basi nigeriane dell’Isis ogni contraddizione possibile. Qualcuno ricorderà che aveva promesso non solo di pacificare Gaza e l’Ucraina, ma anche di farla finita con le guerre «infinite» care ai suoi predecessori. Altri spiegheranno che tra Venezuela e Nigeria corre il comune denominatore del petrolio. O che l’ha fatto solo per tenersi stretto il voto delle chiese evangeliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’avviso di Trump a islamisti e governo. Un’azione di forza mentre l’Ue è inerme

Leggi anche: Pace made in Usa più vicina. L’Ue resta inerme

Leggi anche: Uil, ex Ilva: “Stabilimento già chiuso, governo inerme condanna lavoratori e città”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’avviso di Trump a islamisti e governo. Un’azione di forza mentre l’Ue è inerme - Il presidente Usa da mesi minacciava l’esecutivo locale per la protezione dei cristiani. ilgiornale.it