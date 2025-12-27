L’Avellino di rincorsa Biasci e Enrici salvano il punto | le pagelle

Tempo di lettura: 3 minuti Un punto che sa di carattere, conquistato con le unghie e con i denti. L’Avellino di Raffaele Biancolino esce dalla sfida con un pareggio prezioso, frutto di una reazione d’orgoglio dopo un’ora di sofferenza. Se la difesa regge l’urto grazie alla prova monumentale di Enrici e ai riflessi di Daffara, l’attacco fatica a trovare fluidità, penalizzato da un Tutino ancora fuori giri. È il cinismo di Biasci, unito all’impatto devastante dei subentrati, a rimettere in piedi un match che sembrava stregato. Le pagelle.. Daffara 6,5: Alterna luci e ombre, ma il saldo è positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fonte telenostra L’Avellino si sta già muovendo e ha perferzionato l’affare Marco Sala con il Como. Un innesto che giocoforza spingerà Andrea Cagnano (in foto) verso altri lidi col terzino mancino, decisivo nella rincorsa alla Serie B corteggiato da club importa - facebook.com facebook