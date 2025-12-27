L' auto si ferma in mezzo alla strada e gli agenti le salvano il Natale
Se è vero il detto che “A Natale siamo tutti più buoni”, è abbastanza credibile pensare che a Rovereto abbiano preso in parole questo celebre adagio. Almeno, considerando la storia che stiamo per raccontare.La vicendaUna giovane era alla guida della propria auto in zona stadio “Quercia”, lungo la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: “Rischiava di morire”. Si ferma in mezzo alla strada per salvarlo: il video emoziona tutti
Leggi anche: Senza documenti al volante dell'auto non si ferma all'alt, poi picchia gli agenti
Brasile, l'auto blocca la strada. Il conducente trasforma il suo bus in un ariete; L'auto si sfrena e cerca di fermarla, ma finisce contro due in sosta e una recinzione: postina portata in ospedale; Bari, con l'auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt e si schianta: arrestato; Rc auto falsa, scattano le maxi-multe. Giro di vite sulle strade.
Resta senza benzina in mezzo alla strada: gli agenti intervengono e spingono l'auto sino al distributore: "Mi avete salvato il Natale". E il post diventa virale - "Un ringraziamento speciale alla polizia locale di Rovereto per avermi salvato il Natale. ildolomiti.it
L'auto si sfrena e cerca di fermarla, ma finisce contro due in sosta e una recinzione: postina portata in ospedale - La donna stava consegnando la posta quando si è accorta che l'auto, ferma in discesa, si stava muovendo. ilpescara.it
Ha un malore al volante e si ferma con l’auto in mezzo alla strada: salvato dagli agenti - Paura in via Merulana a Roma nella mattinata di oggi, 12 settembre 2025. fanpage.it
Roma, il cartello sul parabrezza dell'auto: «Macchina ferma. Non fatemi una multa, è Natale» - facebook.com facebook
L’auto elettrica non si ferma: da Byd 15 milioni di veicoli, concessionarie in Europa verso il raddoppio La più arrembante casa automobilistica cinese porta a oltre 26 miliardi di euro gli investimenti in ricerca e sviluppo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.