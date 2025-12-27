L' auto si ferma in mezzo alla strada e gli agenti le salvano il Natale
Se è vero il detto che “A Natale siamo tutti più buoni”, è abbastanza credibile pensare che a Rovereto abbiano preso in parole questo celebre adagio. Almeno, considerando la storia che stiamo per raccontare.La vicendaUna giovane era alla guida della propria auto in zona stadio “Quercia”, lungo la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: L'auto si ferma in mezzo alla strada e gli agenti le "salvano il Natale"
Leggi anche: “Rischiava di morire”. Si ferma in mezzo alla strada per salvarlo: il video emoziona tutti
Rovereto, l'auto si ferma in mezzo alla strada e gli agenti le salvano il Natale; Brasile, l'auto blocca la strada. Il conducente trasforma il suo bus in un ariete; L'auto si sfrena e cerca di fermarla, ma finisce contro due in sosta e una recinzione: postina portata in ospedale; Bari, con l'auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt e si schianta: arrestato.
«Mi avete salvato il Natale»: l'auto bloccata in mezzo alla strada e quel gesto che diventa virale - Rovereto: auto si ferma sulla Statale 12, la polizia locale interviene e salva il Natale a una giovane conducente. nordest24.it
Resta senza benzina in mezzo alla strada: gli agenti intervengono e spingono l'auto sino al distributore: "Mi avete salvato il Natale". E il post diventa virale - "Un ringraziamento speciale alla polizia locale di Rovereto per avermi salvato il Natale. ildolomiti.it
Ha un malore al volante e si ferma con l’auto in mezzo alla strada: salvato dagli agenti - Paura in via Merulana a Roma nella mattinata di oggi, 12 settembre 2025. fanpage.it
Auto ferma in strada da tempo Ecco cosa si rischia Non basta che un’auto sia ferma per diverso tempo nello stesso posto per renderla abbandonata: vanno verificati alcuni dettagli. #autoabbandonate - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.