Inter News 24 Lautaro Martìnez guiderà l’Inter contro l’Atalanta: dopo l’eliminazione in Supercoppa, la squadra di Chivu si affida al suo capitano. Dalla delusione di Riad alla concentrazione di Appiano Gentile. Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, ha lasciato alle spalle l’immagine di un giocatore infreddolito nel deserto saudita per ritrovare intensità e ferocia agonistica nell’allenamento di Santo Stefano. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il lavoro ad Appiano è stato un vero e proprio giro di ricognizione dopo le festività, utile per riaccendere il motore in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martìnez guida la ripartenza: fame, numeri e un test chiave a Bergamo

