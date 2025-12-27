Un gesto concreto a sostegno della riabilitazione in età evolutiva e un segnale tangibile di attenzione verso i servizi sanitari del territorio. Nei giorni scorsi, alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, si è svolta la consegna ufficiale (nella foto) della donazione promossa dal Auser a favore dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (Ufsmia) della Valdichiana Aretina, diretta dalla dottoressa Anna Giommoni. I materiali donati, composti principalmente da giochi strutturati, ausili educativi e strumenti specifici per la logopedia e la fisioterapia, saranno utilizzati nei percorsi di presa in carico abilitativa precoce dei bambini con disturbi del neurosviluppo seguiti dall’ambulatorio zonale di Neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Auser dona materiali utili alla riabilitazione

Leggi anche: Trasporto gratuito per persone fragili, Progetti del Cuore dona un doblò ad Auser per Castelfranco Emilia

Leggi anche: Figlio di ex paziente dona libri agli ospiti della Clinica di Riabilitazione Toscana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Auser dona materiali utili alla riabilitazione - Un gesto concreto a sostegno della riabilitazione in età evolutiva e un segnale tangibile di attenzione verso i servizi ... msn.com