Laura Vietri morta per annegamento i primi risultati dell’autopsia | era stata trovata in un lago ghiacciato

Donna trovata morta nel lago, 'è stato un incidente' - E' morta per annegamento Laura Vietri, di 32 anni, residente all'Aquila, il cui corpo è stato trovato in un laghetto in località Pilaz a Champoluc, in Val d'Ayas. ansa.it

Laura Vietri morta nel lago ghiacciato in Valle D'Aosta, il pub con gli amici e la passeggiata: poi il dramma. Aveva 32 anni - Era brava nel lavoro, riusciva con il proprio carattere tenace, solare, genuino a coordinare il lavoro all'interno della struttura ricettiva dove prestava servizio. ilmattino.it

Tragedia in Val d'Aosta per una donna dell'Aquila. Laura Vietri, 32 anni, è morta dopo essere scivolata sulla riva di un laghetto, a Champoluc. Lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci della zona. A dare l'allarme sono stati i colleghi. - facebook.com facebook

