Laura Vietri morta per annegamento i primi risultati dell’autopsia | era stata trovata in un lago ghiacciato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi risultati dell’autopsia su Laura Vietri, 32enne il cui corpo è stato trovato in un laghetto in Valle d’Aosta, confermerebbero l’incidente: la giovane probabilmente è scivolata nell’acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato, il corpo recuperato da un escursionista: chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d'Aosta

Leggi anche: L'auto parcheggiata vicino a casa e l'ultima cena con i colleghi: com'è morta Laura Vietri, trovata senza vita nel lago ghiacciato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Laura Vietri morta nel lago ghiacciato in Valle D'Aosta, il pub con gli amici e la passeggiata: poi il dramma. Aveva 32 anni; Donna trovata morta nel lago, 'è stato un incidente'; UNA DISGRAZIA LA MORTE PER ANNEGAMENTO IN VAL D'AOSTA DELL'AQUILANA LAURA VIETRI; BRINDISI DI NATALE AMARO PER LE 52 FAMIGLIE DELL'AURA FUORI I CANCELLI DELLA EX ITALTEL CON PAOLO ROMANO.

laura vietri morta annegamentoLaura Vietri morta per annegamento, i primi risultati dell’autopsia: era stata trovata in un lago ghiacciato - I primi risultati dell’autopsia su Laura Vietri, 32enne il cui corpo è stato trovato in un laghetto in Valle d’Aosta, confermerebbero l’incidente ... fanpage.it

laura vietri morta annegamentoDonna trovata morta nel lago, 'è stato un incidente' - E' morta per annegamento Laura Vietri, di 32 anni, residente all'Aquila, il cui corpo è stato trovato in un laghetto in località Pilaz a Champoluc, in Val d'Ayas. ansa.it

laura vietri morta annegamentoLaura Vietri morta nel lago ghiacciato in Valle D'Aosta, il pub con gli amici e la passeggiata: poi il dramma. Aveva 32 anni - Era brava nel lavoro, riusciva con il proprio carattere tenace, solare, genuino a coordinare il lavoro all'interno della struttura ricettiva dove prestava servizio. ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.