Laura Vietri morta per annegamento i primi risultati dell’autopsia | era stata trovata in un lago ghiacciato
I primi risultati dell’autopsia su Laura Vietri, 32enne il cui corpo è stato trovato in un laghetto in Valle d’Aosta, confermerebbero l’incidente: la giovane probabilmente è scivolata nell’acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
