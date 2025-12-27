Laura vede la suocera così e crolla | morte entrambe Doppia tragedia familiare a Santo Stefano

Nel tardo pomeriggio del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in via Fiorentina, nella zona dello Sperone a Pistoia, una tranquilla passeggiata si è trasformata in una doppia tragedia familiare. In pochi minuti, due donne appartenenti allo stesso nucleo sono decedute nello stesso punto della strada, sotto gli occhi attoniti dei parenti e dei passanti. Doppia tragedia a Santo Stefano. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18, mentre la luce naturale calava e il traffico della zona stava gradualmente diminuendo dopo le festività natalizie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

