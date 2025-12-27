Laura Mattarella si racconta a Vogue | Al fianco di mio padre una scelta libera
"Ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio. Per il resto, posso solo aggiungere che, al mondo, oltre alle soddisfazioni professionali, ci sono tante altre gratificazioni". Così Laura Mattarella, in un’intervista a Vogue Italia, racconta il suo ruolo accanto al padre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua, spiega, è stata "una scelta libera, responsabile e ponderata". Ha lasciato il lavoro di avvocato ma assicura che le rinunce fatte sono state "qualcuna, ragionevole e di poco conto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
