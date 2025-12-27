Latina sorveglianza speciale per la donna donna legata ad un sodalizio criminale

Latina, 27 dicembre 2025 – La Polizia di Stato – Questura di Latina, nell'ambito della costante attività di monitoraggio dei soggetti pericolosi, ha proposto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di una donna contigua ad un noto sodalizio criminale del capoluogo. La donna, classe 1950, vanta diverse condanne per reati contro il patrimonio nonché diversi procedimenti ancora in corso per fatti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Sempre per illeciti penali connessi agli stupefacenti, la donna è stata sottoposta a misure cautelari, provvedimento con il quale il Giudice ne ha sottolineato la caratura criminale e l'abitualità nell'esercizio della predetta attività delittuosa.

