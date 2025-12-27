ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nelle prime ore della mattina di oggi nel quartiere Q5 Nascosa, a Latina: un uomo di 87 anni ha perso la vita precipitando dal quarto piano dello stabile in cui abitava. Il ritrovamento a largo Cesti, nel cortile interno del complesso commerciale. L’allarme è scattato in largo Cesti, dove il corpo senza vita dell’anziano è stato trovato nel cortile interno del complesso commerciale, nella zona alle spalle dell’ufficio postale. Inutili i soccorsi: intervenuti 118 e carabinieri. Sul posto sono arrivati i soccorritori del pronto intervento sanitario, con ambulanza e auto medica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina, anziano muore dopo una caduta dal quarto piano nel quartiere Q5 Nascosa

Leggi anche: Tragedia a Marcianise: 12enne muore dopo una caduta dal secondo piano della scuola

Leggi anche: Muore dopo una caduta dal secondo piano a Fermo, passante la trova in strada alle 7 del mattino: si indaga

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Finisce sott’acqua nella piscina comunale, bimbo di 4 anni muore dopo giorni di agonia; Cade in una vasca di liquami e muore, la tragedia in un’azienda agricola: il corpo scoperto dai figli; Latina, anziano cade dal balcone di casa e muore: siamo in Largo Cesti; Sabaudia, investito da un’auto: muore sulla Migliara 56.

Latina, tragico incidente sull'Appia: donna di 36 anni muore dopo l'arrivo in ospedale - Scontro tra due auto all'incrocio con via Podgora, la vittima è Vanessa Sferragatta di Latina Scalo. latinaoggi.eu