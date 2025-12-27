Tutti noi abbiamo conosciuto Kaley Cuoco con The Big Bang Theory. Una delle sitcom di maggior successo degli ultimi anni, arrivata a dodici stagioni e con un cachet impressionante per i suoi attori protagonisti, diventati dei veri e propri divi della tv moderna. La comedy, però, si è ormai conclusa e per l’attrice è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo per la sua carriera, ancora una volta legato all’ambito della serialità, ma in una chiave del tutto inedita. Cuoco è infatti protagonista dello show L’assistente di volo – The Flight Attendant, serie televisiva creata da Steve Yockey e basata sul romanzo omonimo di Chris Bohjalian pubblicato nel 2018. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

L'assistente di volo – The Flight Attendant: recensione della serie

