L’assistente di volo – The Flight Attendant | recensione della serie

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti noi abbiamo conosciuto Kaley Cuoco con The Big Bang Theory. Una delle sitcom di maggior successo degli ultimi anni, arrivata a dodici stagioni e con un cachet impressionante per i suoi attori protagonisti, diventati dei veri e propri divi della tv moderna. La comedy, però, si è ormai conclusa e per l’attrice è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo per la sua carriera, ancora una volta legato all’ambito della serialità, ma in una chiave del tutto inedita. Cuoco è infatti protagonista dello show L’assistente di volo – The Flight Attendant, serie televisiva creata da Steve Yockey e basata sul romanzo omonimo di Chris Bohjalian pubblicato nel 2018. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

l8217assistente di volo 8211 the flight attendant recensione della serie

© Superguidatv.it - L’assistente di volo – The Flight Attendant: recensione della serie

Leggi anche: “Devi perdere peso! Così un assistente di volo mi ha insultata”: lo rabbia della modella Tess Holliday

Leggi anche: Come volare con i bambini senza stress: i consigli dell’assistente di volo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.