L' Arma tra la gente durante le festività con la storica uniforme Anche a Lecco

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arma vicina alla gente: torna tra le strade di Lecco con la sua uniforme storica. La Gus, acronimo di “Grande uniforme speciale”, è il simbolo per eccellenza di questa vicinanza perché, da oltre 200 anni, i carabinieri la indossano rappresentando, immediatamente, il primo presidio di sicurezza. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

