L' Arma tra la gente durante le festività con la storica uniforme Anche a Lecco
L’Arma vicina alla gente: torna tra le strade di Lecco con la sua uniforme storica. La Gus, acronimo di “Grande uniforme speciale”, è il simbolo per eccellenza di questa vicinanza perché, da oltre 200 anni, i carabinieri la indossano rappresentando, immediatamente, il primo presidio di sicurezza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Caro voli, la Region proroga i bonus: "Sconti anche durante le festività"
Leggi anche: Benevento, Carabinieri in uniforme di rappresentanza per le festività natalizie
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Maurizio Sarri usa l’arma dell’ironia per parlare di una società che da quest’estate non dà garanzie né a lui e alla squadra né alla gente laziale. E il fumo di cui parla Sarri non è legato solo al mercato, ma anche al futuro della Lazio… https://www.sslaziofans.it/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.