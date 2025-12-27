L’arbitro nazionale di calcio Mario Perri in visita a Viterbo
L’arbitro di calcio nazionale Mario Perri, della sezione di Roma 1, ha fatto visita all’associazione italiana arbitri di Viterbo. Di professione ingegnere aeronautico, 32 anni, sposato, arbitro dal 2010, dal 2024 Perri è a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale dell’AIA. Durante la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
