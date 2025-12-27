L’arbitro nazionale di calcio Mario Perri in visita a Viterbo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro di calcio nazionale Mario Perri, della sezione di Roma 1, ha fatto visita all’associazione italiana arbitri di Viterbo. Di professione ingegnere aeronautico, 32 anni, sposato, arbitro dal 2010, dal 2024 Perri è a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale dell’AIA. Durante la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

l8217arbitro nazionale di calcio mario perri in visita a viterbo

© Viterbotoday.it - L’arbitro nazionale di calcio Mario Perri in visita a Viterbo

Leggi anche: Nuovi fischietti per la sezione di Viterbo: in 13 superano l'esame da arbitro di calcio

Leggi anche: Mario Palazzi, al procuratore di Viterbo il premio Paolo Borsellino per la legalità | FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.