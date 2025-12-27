Lara Della Mea ha conquistato un pregevole settimo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha infilato la quarta top-10 consecutiva, a dimostrazione di uno stato di forma davvero rimarchevole nel mese di dicembre, chiudendo con un distacco di 1.76 dall’austriaca Julia Scheib e subito alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin. Lara Della Mea ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “ È stata una seconda manche tostissima perché sbatteva davvero tanto e con poca visibilità. Sono davvero contenta del risultato, forse potevo evitare qualche errore ma non era facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lara Della Mea settima a Semmering: “Potevo evitare qualche errore, sto limando dettagli tecnici”

Leggi anche: Sci alpino, Lara Della Mea: “Contenta della mia seconda manche. Domani voglio ripetermi”

Leggi anche: Sci alpino, le donne chiudono a Semmering. Goggia attesa in gigante, Della Mea cerca conferme

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lara Della Mea sempre più su: 7ª in gigante, miglior risultato in carriera. Rivivi la sua seconda manche; Live Timing Slalom Gigante Femminile Semmering (AUT) Gioco dei podi; Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Livigno e Semmering, canali, streaming.

Julia Scheib brucia Rast nel gigante di Semmering. Prosegue l’ascesa di Della Mea, bene Goggia - Festa doppia per Julia Scheib, che trionfa nel gigante casalingo di Semmering, centrando il terzo successo stagionale e anche della carriera in Coppa del ... oasport.it