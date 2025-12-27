Lara Della Mea settima a Semmering | Potevo evitare qualche errore sto limando dettagli tecnici
Lara Della Mea ha conquistato un pregevole settimo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha infilato la quarta top-10 consecutiva, a dimostrazione di uno stato di forma davvero rimarchevole nel mese di dicembre, chiudendo con un distacco di 1.76 dall’austriaca Julia Scheib e subito alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin. Lara Della Mea ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “ È stata una seconda manche tostissima perché sbatteva davvero tanto e con poca visibilità. Sono davvero contenta del risultato, forse potevo evitare qualche errore ma non era facile. 🔗 Leggi su Oasport.it
