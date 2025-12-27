Lara Della Mea ha infilato la quarta top-10 consecutiva in Coppa del Mondo, proseguendo nell’eccellente percorso di crescita di cui si sta rendendo protagonista in questo mese di dicembre: dopo il doppio nono posto nei due giganti di Tremblant (Canada, 6-7 dicembre) e l’ottava piazza nello slalom di Courchevel (Francia, 16 dicembre), l’azzurra ha alzato l’asticella e ha raccolto una brillante settima posizione nel gigante di Semmering (Austria). Il riscontro odierno certifica l’eccellente stato di forma della quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 gennaio), che proverà a prolungare la striscia nello slalom in programma domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza

Leggi anche: Sofia Goggia, che beffa nella WCSL di gigante! Ma l’assenza di Brignone le darà un pettorale migliore…

Leggi anche: Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza - 10 consecutiva in Coppa del Mondo, proseguendo nell'eccellente percorso di crescita di cui si sta rendendo ... oasport.it