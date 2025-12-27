L' Apu serve il bis a Trento arriva la seconda vittoria consecutiva
L’aria di festa fa bene all’Apu. Dopo la vittoria casalinga contro Treviso, i bianconeri hanno espugnato il difficile campo di Trento, gestendo benissimo gli ultimi possessi contro un'Aquila Basket che era riuscita a rimontare fino al -2. Gli uomini di Vertemati sono partiti benissimo tirando con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
L'Apu serve il bis, a Trento arriva la seconda vittoria consecutiva - Dopo quasi tre quarti perfetti, i bianconeri riescono a contenere la rimonta dei padroni di casa e si impongono nel finale, raggiungendo proprio i trentini a quota 10 punti. udinetoday.it
LBA - Colpaccio Udine: espugnata Trento e ora l'Apu sogna in grande - L'Apu espugna Trento, conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque e ora sogna in grande. pianetabasket.com
LBA - Aquila Trento sotto 31-45 contro l'Apu Udine all'intervallo, diretta - Bomba di Aldridge per Trento, che spreca con Bayehe l'occasione per accorciare. pianetabasket.com
