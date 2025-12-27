L' Apu serve il bis a Trento arriva la seconda vittoria consecutiva

L’aria di festa fa bene all’Apu. Dopo la vittoria casalinga contro Treviso, i bianconeri hanno espugnato il difficile campo di Trento, gestendo benissimo gli ultimi possessi contro un'Aquila Basket che era riuscita a rimontare fino al -2. Gli uomini di Vertemati sono partiti benissimo tirando con. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

