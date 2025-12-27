L’aria di festa fa bene all’Apu. Dopo la vittoria casalinga contro Treviso, i bianconeri hanno espugnato il difficile campo di Trento, gestendo benissimo gli ultimi possessi contro un'Aquila Basket che era riuscita a rimontare fino al -2. Gli uomini di Vertemati sono partiti benissimo tirando con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Milano in emergenza resiste a Trento, sesta vittoria consecutiva per Venezia

Leggi anche: Basket, la Dole Rimini cala il poker: quarta vittoria consecutiva e ora è seconda in classifica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'Apu serve il bis, a Trento arriva la seconda vittoria consecutiva - Dopo quasi tre quarti perfetti, i bianconeri riescono a contenere la rimonta dei padroni di casa e si impongono nel finale, raggiungendo proprio i trentini a quota 10 punti. udinetoday.it