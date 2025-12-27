L’appello del garante degli animali di Bergamo | A Capodanno non festeggiamo coi botti

LA LETTERA. «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». Il garante del Comune di Bergamo è chiaro: «Ridurre le emissioni evitabili è quindi una scelta di responsabilità verso l’intera comunità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

