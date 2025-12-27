L’appello del garante degli animali di Bergamo | A Capodanno non festeggiamo coi botti
LA LETTERA. «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». Il garante del Comune di Bergamo è chiaro: «Ridurre le emissioni evitabili è quindi una scelta di responsabilità verso l’intera comunità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Capodanno senza botti: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente
Leggi anche: Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti» - «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». ecodibergamo.it
Leggi su Tgr Abruzzo Appello per il ricongiungimento La garante per l'infanzia Alessandra De Febis: "la privacy è stata violata" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.