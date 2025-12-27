L’anno complicato dell’economia | la scure dei dazi la rinascita del cinema di Curno i cambiamenti in aeroporto

È stato un anno complicato, dal punto di vista economico, per Bergamo e per la sua provincia. Un anno caratterizzato dalle forti oscillazioni del mercato, causate in particolare dalle repentine decisioni e dagli altrettanto repentini ripensamenti del presidente Usa Donald Trump in termini di dazi sulle merci in ingresso negli Stati Uniti, con quote variabili in base a provenienza e settore d’appartenenza. Dodici mesi durante i quali anche la produzione industriale, metalmeccanica in particolare, ha faticato, influenzata dal perdurare del periodo di forte difficoltà della Germania, storicamente nostro primo partner commerciale per volume d’affari, e del comparto automotive, che da tempo invoca un cambio di rotta a livello comunitario. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

