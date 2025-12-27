Per un futuro roseo nelle classiche del Nord l’Italia spera sicuramente nella crescita di Mattia Agostinacchio. Appena diciottenne, il corridore nato ad Aosta è tra i talenti più puri del ciclismo tricolore, pronto già ad un clamoroso esordio tra i professionisti che arriverà la prossima stagione con la maglia della EF Education – EasyPost. La compagine statunitense in questo periodo invernale sta facendo gareggiare l’azzurro nell’altra disciplina nella quale si disimpegna alla grande, il ciclocross. A commentare la situazione a In de Leiderstrui è stato il direttore sportivo Sebastian Langeveld: “Vogliamo farlo diventare un ciclista su strada in grado di lottare per le vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Langveld su Mattia Agostinacchio: “Il ciclocross rafforza le qualità su strada, vogliamo portarlo a vincere”

Leggi anche: Mattia Agostinacchio: “Con Viezzi sana rivalità. Mi sento pronto per il World Tour, su strada sono un…tuttofare!”

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Europei 2025 in DIRETTA: MATTIA AGOSTINACCHIO VINCE IL TITOLO EUROPEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Langveld su Mattia Agostinacchio: “Il ciclocross rafforza le qualità su strada, vogliamo portarlo a vincere” - Per un futuro roseo nelle classiche del Nord l'Italia spera sicuramente nella crescita di Mattia Agostinacchio. oasport.it