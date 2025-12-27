Lanciarazzi artigianale e botti pericolosi | la Finanza sequestra una tonnellata di fuochi d’artificio prima di Capodanno

Milano, 27 dicembre 2025 – C’era anche un cilindro lanciarazzi tra il materiale che i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato in questi giorni, insieme a oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. Controlli in tutta la provincia. Sequestri operati dalla Guardia di finanza di Milano Controlli a tappeto su tutto il territorio provinciale e una lunga serie di irregolarità emerse. È il bilancio dell’attività condotta dalla Guardia di Finanza, che nelle ultime settimane ha passato al setaccio numerosi esercizi commerciali, portando alla luce situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

