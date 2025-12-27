Lancia Stratos HF | stratosferica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal punto di vista tecnico-ingegneristico, la Lancia Stratos HF è una pietra miliare assoluta. È la dimostrazione che, nei rally, la progettazione dedicata può surclassare qualsiasi compromesso derivato dalla produzione di serie. La Stratos non era semplicemente più veloce: era concettualmente superiore. La Lancia Stratos HF rappresenta una rottura totale con tutto ciò che l’ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

