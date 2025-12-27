L’amore e la delusione di Mita Medici per l’ex Adriano Panatta | Mi tradì con la Bertè

Mita Medici e Adriano Panatta sono stati una famosa coppia negli anni '70, la cui relazione è nota per la rottura causata dal tradimento di Panatta con l'amica di entrambi, la cantante Loredana Berté, evento che ha generato gossip e discussioni, soprattutto recenti interviste dove entrambi ricordano l'episodio con toni diversi. Panatta ha espresso rimorso per come si è comportato, mentre Mita Medici ha parlato di un momento di libertà per entrambi, ricordando il rapporto con affetto ma anche la delusione. "Mi ha tradito, sì", ha concluso l'attrice, "con una donna famosa e mia amica, Loredana Bertè.

