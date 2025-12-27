Lamine Yamal show a Dubai | gioca a calcio in spiaggia con dei bambini

Lamine Yamal si diverte in spiaggia a Dubai mentre gioca a calcio con dei bambini. Il video, che mostra il fuoriclasse del Barcellona, è diventato virale sui social. L’attaccante 18enne, fenomeno del calcio mondiale, è andato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti assieme alla sua famiglia per trascorrere le vacanze di Natale e approfittare della sosta del campionato spagnolo. Per l’occasione si è lasciato andare a un momento di spensieratezza a Jumeirah Beach. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

