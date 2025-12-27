Lamine Yamal fa prodezze anche sulla spiaggia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa nostra epoca fatta di influencers a caccia di clic e superstar sempre più distanti dai propri tifosi, ogni volta che spunta fuori un video troppo bello per essere vero, molti iniziano a sospettare che si tratti di un’operazione dei soliti geniacci del marketing. Quando, poi, il protagonista è uno dei talenti più brillanti del calcio moderno, i sospetti diventano quasi certezze. Il giorno di Natale Lamine Yamal, stella del Barcellona, mentre era a Dubai in vacanza con la famiglia, non ha resistito alla tentazione di giocare con alcuni ragazzini in spiaggia e sfoggiare alcuni dei colpi che lo stanno rendendo uno dei giocatori più elettrizzanti al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lamine yamal fa prodezze anche sulla spiaggia

© Ilgiornale.it - Lamine Yamal fa prodezze anche sulla spiaggia

Leggi anche: Poesia è Lamine Yamal che a Dubai gioca sulla spiaggia coi bambini e si diverte tra rabona e sombreri (VIDEO)

Leggi anche: Una cosa è nascere Lamine Yamal e un’altra è sapere come essere e vivere da Lamine Yamal (Valdano)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lamine Yamal tra le polemiche: ha assunto persone affette da nanismo come intrattenimento per la sua festa di compleanno - Il calciatore Lamine Yamal fa parlare di sé per le sue prodezze con la maglia del Barcellona e con quella della nazionale spagnola, ma anche per le sue avventure fuori dal campo. blitzquotidiano.it

Lamine Yamal fa 18, festa e polemiche. L'evento top secret, i nani ingaggiati, la torta di Goku, la collana da trapper in dono - A chi gli domanda cosa desideri per i suoi 18 anni, Lamine Yamal risponde che i regali più graditi sarebbero "la Champions League" con il Barcellona "e ovviamente anche il Mondiale" con la Nazionale ... huffingtonpost.it

lamine yamal fa prodezzeLamine Yamal mostra la casa in cui vive da anni: cucina inutilizzata, non esce mai in terrazza - Lamine Yamal ha mostrato casa sua, quella che sta per lasciare, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.