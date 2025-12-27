L’ambasciata russa attacca l’Italia | Ucrainizzazione della politica

Sta diventando un caso l’attacco dell’ambasciata russa all’Italia dopo una contestazione filo-ucraina il 22 dicembre all’università Federico II di Napoli, dove era stata organizzata dalla sezione locale dell’Anpi la conferenza ‘Russofilia, russofobia, verità’. Nella ricostruzione dell’ambasciata, un “gruppo di personalità pubbliche italiane” avrebbe subito “vessazioni”.  “Sta circolando il video – scrive l’ambasciata russa sui suoi canali social ufficiali – di un caso inquietante di vessazioni, subite il 22 dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, da un gruppo di personalità pubbliche italiane che partecipavano alla conferenza “Russofilia, russofobia, verità”, organizzata dalla sezione locale dell’Anpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

