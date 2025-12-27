Sta diventando un caso l’attacco dell’ambasciata russa all’Italia dopo una contestazione filo-ucraina il 22 dicembre all’università Federico II di Napoli, dove era stata organizzata dalla sezione locale dell’Anpi la conferenza ‘Russofilia, russofobia, verità’. Nella ricostruzione dell’ambasciata, un “gruppo di personalità pubbliche italiane” avrebbe subito “vessazioni”. “Sta circolando il video – scrive l’ambasciata russa sui suoi canali social ufficiali – di un caso inquietante di vessazioni, subite il 22 dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, da un gruppo di personalità pubbliche italiane che partecipavano alla conferenza “Russofilia, russofobia, verità”, organizzata dalla sezione locale dell’Anpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’ambasciata russa attacca l’Italia: “Ucrainizzazione della politica”

L’ambasciata russa a Roma attacca ancora l’Italia | Politica ucrainizzata.

A rendere ancora più grottesco il ribaltamento della realtà operato dall’ambasciata russa è il fatto che il nostro flash mob, da essa descritto come un “caso inquietante di vessazioni”, fosse in realtà un’iniziativa pacifica, trasparente e del tutto riconoscibile nei su - facebook.com facebook

Dai canali social dell’Ambasciata Russa in Italia assistiamo ogni giorno a delazioni, targeting e attacchi a partiti e istituzioni che contrastano le politiche imperialiste del Cremlino. Cosa aspetta @ItalyMFA a convocare quella specie di ambasciatore di @rusem x.com