L' Albero di Natale più grande della Sicilia è stato realizzato a Montelepre
A Montelepre, in provincia di Palermo, è stato realizzato l'Albero di Natale più grande della Sicilia, e il secondo più grande in Italia dopo quello di Gubbio in Umbria. L'Albero di Natale di Montelepre non è un vero e proprio albero, ma una grande installazione luminosa realizzata sul versante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
