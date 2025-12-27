L’Alberghiero torna a casa | il ’Minuto’ riapre i battenti con aule nuove e moderne
Marina di Massa, 27 dicembre 2025 – L’Alberghiero torna a casa: le classi rientrano nella storica sede di Via Casone a mare dopo il primo lotto di lavori. Dopo mesi di attesa, ponteggi e trasferimenti provvisori, l’Istituto Alberghiero “Minuto” di Marina di Massa riapre finalmente le porte della sua sede storica. Il primo lotto dei lavori di restauro e riqualificazione si è concluso e, dal 7 gennaio, una parte significativa degli studenti potrà tornare nelle aule affacciate sul mare, simbolo dell’identità dell’istituto e della sua tradizione formativa. Il rientro riguarda le classi del triennio dei settori sala, cucina e pasticceria, che troveranno ambienti completamente rinnovati: nuove cucine professionali, sala bar, laboratori modernizzati, un’ampia aula magna, spazi dedicati al personale Ata, magazzini e un’enoteca didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
