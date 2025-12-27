L’AI non sta distruggendo il lavoro in generale ma l’inizio della carriera

L’idea di fondo del pezzo del Wall Street Journal è semplice e per questo fastidiosa: l’intelligenza artificiale non sta distruggendo il lavoro in generale, sta distruggendo soprattutto il lavoro all’inizio della carriera. Non l’operaio esperto, non il manager, non il professionista con anni di esperienza, ma il junior, il neolaureato, l’assistente, quello che un tempo imparava facendo le cose noiose. Fogli Excel, ricerche preliminari, prime bozze, controlli ripetitivi. Oggi quelle mansioni sono esattamente ciò che l’AI sa fare meglio, più in fretta e a costo quasi zero. Qui c’è il primo effetto concreto sul lavoro: non è vero che l’AI elimina il bisogno di persone, ma è vero che cambia radicalmente da dove si entra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

