Lab 80 mezzo secolo di emozioni vissute sul grande schermo
ANNIVERSARI. La cooperativa oggi è divenuta un punto di riferimento del cinema d’autore. Il presidente Signorelli: nel 1956 volevamo portare nuova cultura cinematografica proponendo autori poco noti e opere dai festival internazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lab 80, mezzo secolo di emozioni vissute sul grande schermo.
Lab 80, mezzo secolo di emozioni vissute sul grande schermo - Il presidente Signorelli: nel 1956 volevamo portare nuova cultura cinematografica proponendo autori poco noti e opere dai festival internazionali. ecodibergamo.it
