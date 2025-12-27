La voragine addobbata per le feste di Natale l' ironia dei residenti | Confidiamo nel 2026
La voragine di via Riccardo Bianchi addobbata per le feste natalizie. Tra le decorazioni spunta un cartello: “Abbiamo festeggiato il Natale confidando nel 2026, carichi di speranza. Buon anno”.La voragine di via BianchiLa segnalazione arriva dal consigliere di FdI del municipio XI, Marco Palma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
