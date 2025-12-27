La volta buona gli ospiti da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio

ROMA – “La Volta Buona” il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 14 su Rai 1, accompagnerà il pubblico in uno dei passaggi più simbolici dell’anno, tra bilanci, ricordi, previsioni e buoni propositi per il futuro. Una settimana speciale che guarderà all’anno che si chiude e a quello che sta per iniziare, raccontando dodici mesi di televisione, musica, costume e società insieme ai protagonisti più amati dal pubblico. Sul divano arancione de “La Volta Buona” si alterneranno volti storici e nuove promesse dello spettacolo per ripercorrere i momenti che hanno segnato il 2025: dalla Tv che ha fatto riflettere e appassionare, alle storie d’amore che hanno animato le cronache e fatto sognare, fino alla musica che ha accompagnato l’anno appena trascorso e ai nuovi brani che si annunciano per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

