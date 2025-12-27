La volta buona gli ospiti da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “La Volta Buona” il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 14 su Rai 1, accompagnerà il pubblico in uno dei passaggi più simbolici dell’anno, tra bilanci, ricordi, previsioni e buoni propositi per il futuro. Una settimana speciale che guarderà all’anno che si chiude e a quello che sta per iniziare, raccontando dodici mesi di televisione, musica, costume e società insieme ai protagonisti più amati dal pubblico. Sul divano arancione de “La Volta Buona” si alterneranno volti storici e nuove promesse dello spettacolo per ripercorrere i momenti che hanno segnato il 2025: dalla Tv che ha fatto riflettere e appassionare, alle storie d’amore che hanno animato le cronache e fatto sognare, fino alla musica che ha accompagnato l’anno appena trascorso e ai nuovi brani che si annunciano per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

la volta buona gli ospiti da luned236 29 dicembre a venerd236 2 gennaio

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio

Leggi anche: “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre

Leggi anche: “La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La volta buona gli ospiti da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre.

volta buona ospiti luned236La Volta Buona, settimana speciale di fine anno su Rai 1: ospiti, bilanci e previsioni - La Volta Buona torna su Rai 1 con una settimana speciale: Caterina Balivo racconta il 2025 tra ospiti, musica e previsioni per il 2026. lifestyleblog.it

volta buona ospiti luned236La Volta Buona, gli ospiti dal 22 al 26 dicembre: arrivano Mengacci e Catena Fiorello - La Volta Buona festeggia il Natale su Rai 1: ospiti, racconti e collegamenti speciali dal 22 al 26 dicembre con Caterina Balivo. it.blastingnews.com

volta buona ospiti luned236La volta buona oggi in tv martedì 22 dicembre su Rai 1: gli ospiti e il Natale di Caterina Balivo - Caterina Balivo dà vita a una settimana all'insegna di tradizioni e atmosfera del Natale. corrieredellumbria.it

Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229

Video Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.