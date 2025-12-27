La vendetta di uno stalker Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna
"Indovinate chi è?", con tanto di nome di battesimo, indicazioni personali e riferimenti specifici alla donna con cui un 59enne riccionese residente in Valconca aveva da poco terminato la propria relazione amorosa. Un vero e proprio volantino ’segnaletico’, accompagnato da offese e frasi diffamatorie, che nell’agosto di quest’anno una donna, residente anch’ella in Valconca, si è ritrovata davanti nel territorio della Repubblica di San Marino, dove il proprio ex aveva tappezzato un paese intero lasciando decine e decine di questi fogli diffamatori sui parabrezza delle automobili in sosta. Un episodio che ha rappresentato solamente uno dei tanti atti persecutori che la vittima di stalking si sarebbe vista costretta a subire e vivere sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna.
