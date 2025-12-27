"Indovinate chi è?", con tanto di nome di battesimo, indicazioni personali e riferimenti specifici alla donna con cui un 59enne riccionese residente in Valconca aveva da poco terminato la propria relazione amorosa. Un vero e proprio volantino ’segnaletico’, accompagnato da offese e frasi diffamatorie, che nell’agosto di quest’anno una donna, residente anch’ella in Valconca, si è ritrovata davanti nel territorio della Repubblica di San Marino, dove il proprio ex aveva tappezzato un paese intero lasciando decine e decine di questi fogli diffamatori sui parabrezza delle automobili in sosta. Un episodio che ha rappresentato solamente uno dei tanti atti persecutori che la vittima di stalking si sarebbe vista costretta a subire e vivere sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna

Leggi anche: Volantini diffamatori a Milano, Faieta racconta: “È stato come uno schiaffo a freddo, senza motivo, solo per ferire”

Leggi anche: Volantini anonimi e diffamatori nel centro cittadino. La sindaca: “Gesto grave”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna.

La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna - Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 59enne accusato di atti persecutori verso la fidanzata, a cui mandava anche 70 mail al giorno. msn.com