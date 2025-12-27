La Valdichiana deve fare i conti con il calo costante dei residenti
La Valdichiana Senese continua a perdere abitanti. Analizzando i dati pubblicati dall’Istat, la popolazione residente al 1° gennaio 2025, sommando i dieci Comuni dell’area, ammonta a 58.689, dato inferiore (-0,3%, 183 residenti in meno), rispetto al 1° gennaio 2024. In calo quasi tutti i comuni, salvo poche eccezioni: Chianciano Terme e Sinalunga che hanno visto incrementare la quota di residenti stranieri. Questi i dati dei residenti al 1° gennaio 2025 (tra parentesi quelli al 1° gennaio 2024): Cetona 2.438 (2.488), Chianciano Terme 7.096 (6.990), Chiusi 8.081 (8.116), Montepulciano 13.032 (13. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Valdichiana deve fare i conti con il calo costante dei residenti
