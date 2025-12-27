La truffa del finto carabiniere | da Napoli a Como per colpire gli anziani

Una 34enne di Arzano al centro di una truffa ad anziani di dimensioni nazionali. È stata arrestata dai carabinieri di Menaggio, nel Comasco, con il supporto di quelli di Arzano, nel napoletano. Oltre a lei, coinvolto un 48enne di nazionalità greca, in Italia senza fissa dimora. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Milano, truffa del finto carabiniere ai danni di anziani: 21 arresti Leggi anche: Truffa del finto carabiniere nel Milanese, sottratti 2,5 milioni di euro agli anziani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La banda del finto carabiniere: 21 misure cautelari per le truffe agli anziani; Jesi, tenta la truffa del finto carabiniere ma la nonnina detective lo fa arrestare; Truffe ad anziani in tutta Italia: i soldi spediti a Napoli e Salerno; Truffe agli anziani, sgominata una banda (6 denunce e un arresto): l'indagine partita dalla segnalazione di un pescarese. “I vostri gioielli sono frutto di una rapina?”: per la truffa del finto carabiniere a Cernobbio e Colonno due persone in carcere - Indagini dei carabinieri di Menaggio per episodi avvenuti a ottobre: in carcere una donna, ricercato il complice, un uomo di nazionalità greca ... ilgiorno.it

Provincia di Como, con la tecnica del “finto carabiniere” avevano truffato tre anziani. Due arresti - Durante le festività natalizie 2025, i Carabinieri della Compagnia di Menaggio, ad Arzano e con il supporto dei Carabinieri del luogo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in car ... comozero.it

Truffe agli anziani nell’Oristanese, in cella il “finto” carabiniere - Samugheo Un 37enne originario di Caserta è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ghilarza con l’accusa di concorso in estorsione aggravata e tentata truffa aggravata con la tecnica del “f ... lanuovasardegna.it

Jesi – Finto maresciallo tenta la truffa: intervento tempestivo dei Carabinieri - facebook.com facebook

L’ultima truffa arriva via mail: finto mandato di arresto per pornografia. Ecco come funziona x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.