La truffa del finto carabiniere | da Napoli a Como per colpire gli anziani

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 34enne di Arzano al centro di una truffa ad anziani di dimensioni nazionali. È stata arrestata dai carabinieri di Menaggio, nel Comasco, con il supporto di quelli di Arzano, nel napoletano. Oltre a lei, coinvolto un 48enne di nazionalità greca, in Italia senza fissa dimora. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

