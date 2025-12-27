La suocera viene investita e muore la nuora che assiste all' incidente ha un malore subito dopo | morta

Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, in località Sperone. Il dramma si è consumato poco prima delle ore 18 di ieri, 26 dicembre. Cosa è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La suocera viene investita e muore, la nuora che assiste all'incidente ha un malore subito dopo: morta Leggi anche: Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia Leggi anche: Tragico incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc; Pistoia, anziana investita e uccisa, la nuora la vede a terra e muore per un malore improvviso; Anziana muore investita da un'auto, la nuora assiste all'incidente e viene uccisa da un malore; Muore investita da auto, la nuora vede l’incidente dalla finestra: stroncata da malore. Pistoia: suocera viene investita e nuora è colta da malore, muoiono entrambe - Due donne, aventi legami familiari fra loro, sono morte nel giro di poche ore nella serata di ieri a Pistoia. iltempo.it

