La sfida vinta di Marta Una lavoratrice speciale nell’azienda di alta moda
BUTI Uno storia di tempo, di ostinazione e di piccoli passi. Un percorso iniziato molto presto, quando Marta aveva appena due anni e mezzo, insieme alla sua famiglia e a un compagno di viaggio con cui convivere ogni giorno, quasi invisibile come uno spettro: lo spettro autistico. Oggi Marta ha 21 anni e lavora con un contratto a tempo indeterminato nel settore della moda. Un traguardo che non cancella le difficoltà, ma restituisce senso e prospettiva a un cammino lungo e mai lineare. "Quando sprofondi, poi ti ricordi tutto", racconta la madre, Cristiana. All’inizio c’erano la fatica di vedere e di accettare che qualcosa non andasse: Marta non parlava, ogni rumore poteva scatenare una crisi, aveva bisogno di routine rigide. 🔗 Leggi su Lanazione.it
