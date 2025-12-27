BUTI Uno storia di tempo, di ostinazione e di piccoli passi. Un percorso iniziato molto presto, quando Marta aveva appena due anni e mezzo, insieme alla sua famiglia e a un compagno di viaggio con cui convivere ogni giorno, quasi invisibile come uno spettro: lo spettro autistico. Oggi Marta ha 21 anni e lavora con un contratto a tempo indeterminato nel settore della moda. Un traguardo che non cancella le difficoltà, ma restituisce senso e prospettiva a un cammino lungo e mai lineare. "Quando sprofondi, poi ti ricordi tutto", racconta la madre, Cristiana. All’inizio c’erano la fatica di vedere e di accettare che qualcosa non andasse: Marta non parlava, ogni rumore poteva scatenare una crisi, aveva bisogno di routine rigide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida vinta di Marta. Una lavoratrice speciale nell’azienda di alta moda

Leggi anche: Agritech Academy, neo diplomati subito in azienda. Lorito (Federico II): Sfida vinta

Leggi anche: Addio a Enrica Menozzi: "Lavoratrice speciale e unica"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La sfida vinta di Marta. Una lavoratrice speciale nell’azienda di alta moda.

La sfida vinta di Marta. Una lavoratrice speciale nell’azienda di alta moda - La 21enne di Cascine di Buti, autistica, ha coronato il suo sogno. lanazione.it