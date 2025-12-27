Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, esprime dolore e profonda commozione per la morte di Lorenzo Reina, artista e creatore del teatro Andromeda, trovato senza vita nella sua proprietà questa mattina. Un dolore che è quello dell’intera comunità stefanese. “Per noi Lorenzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - La scomparsa di Lorenzo Reina, il sindaco Cacciatore: “Figura straordinaria, ha segnato la storia del nostro territorio”

