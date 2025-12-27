La scelta di Elmira 35 anni mamma e avvocato | Quando è nato Christian ho continuato a lavorare Non l' ho fatto per egoismo ma il mio benessere mentale
Alla nascita del piccolo Christian, un anno fa, Elmira Shahbazi aveva già deciso che non avrebbe staccato totalmente dalla professione. Con organizzazione, certo, e anche con un aiuto mirato. Ma, soprattutto, con la consapevolezza che quel po' di lavoro quotidiano l'avrebbe aiutata a preservare un equilibrio. Ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
