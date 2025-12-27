La scampata alluvione di Natale | In Emilia-Romagna abbiamo paura

CASTEL BOLOGNESE (Ravenna) Qualcuno giocava a carte, qualcuno forse era ancora a tavola, magari al dolce. Tutto interrotto bruscamente: ordine di evacuazione, la pioggia battente ha gonfiato i fiumi. E così la Romagna piomba di nuovo nella paura. È stato un Natale da dimenticare per le famiglie che vivono vicino ai fiumi più a rischio nel Faentino e nell’Imolese: l’occhio era puntato sul Senio, che in passato ha creato disastri a Castel Bolognese e Solarolo; ma anche sul Lamone, già responsabile di tre alluvioni di Faenza e della distruzione della frazione di Traversara nel settembre del 2024; e poi sull’Idice nel Bolognese, a San Lazzaro di Savena dove ci sono stati alcuni allagamenti stradali, e sul Montone nel Forlivese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

