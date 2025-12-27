La Sabini fa suo il derby Loreto fatale il tie-break

2 CASTELFERRETTI 3 Parziali: 26-28, 25-18, 24-26, 25-16, 10-15 NOVA VOLLEY: Giannini, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 24, Sarzi Sartori 17, Ujkaj 7, Sassi 5, Magini 16, Dignani (L), Papa, Forconi. Michelini. All. Iurisci. SABINI CASTELFERRETTI: D’Angelo, Gaggiotti 8, Giuliani 2, Schiaratura 19, Reginelli, Licitra 26, Mariotti, Cesarini, Giaccaglia, Violini 17, Freddi 1, Giombini (L), Gasparroni 2. All. Silvestrini Arbitri: Zunico e Pardo La Sabini fa suo il derby di Loreto trovando sotto l’Albero la terza vittoria consecutiva chiudendo un dicembre da applausi. La formazione di Silvestrini esce dal PalaCardinali con due punti, continuando così la serie positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

