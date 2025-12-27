La Sabini fa suo il derby Loreto fatale il tie-break
2 CASTELFERRETTI 3 Parziali: 26-28, 25-18, 24-26, 25-16, 10-15 NOVA VOLLEY: Giannini, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 24, Sarzi Sartori 17, Ujkaj 7, Sassi 5, Magini 16, Dignani (L), Papa, Forconi. Michelini. All. Iurisci. SABINI CASTELFERRETTI: D’Angelo, Gaggiotti 8, Giuliani 2, Schiaratura 19, Reginelli, Licitra 26, Mariotti, Cesarini, Giaccaglia, Violini 17, Freddi 1, Giombini (L), Gasparroni 2. All. Silvestrini Arbitri: Zunico e Pardo La Sabini fa suo il derby di Loreto trovando sotto l’Albero la terza vittoria consecutiva chiudendo un dicembre da applausi. La formazione di Silvestrini esce dal PalaCardinali con due punti, continuando così la serie positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Sabini fa suo il derby. Loreto, fatale il tie-break; Prima: primo ko per la capolista Cantalice. Sorridono Alba Cittareale, Cittaducale e Passo Corese. Risultati e commenti.
La Sabini fa suo il derby. Loreto, fatale il tie-break - B maschile, terza vittoria consecutiva per Castelferretti che espugna il campo della Nova Volley che cade per la prima volta in casa e ora è al quarto posto. ilrestodelcarlino.it
Ecco i protagonisti dell'ultima partita del 2025 del campionato di #serieB gir. D che si gioca domenica alle 17. Sarà sicuramente un bellissimo derby tra la nostra Nova Volley Loreto 2014 di coach Gervasio Iurisci e la G.S. Pallavolo Sabini Castelferretti. Giochi - facebook.com facebook
