La Russa ricorda la nascita del Msi il Pd attacca | Non fa i conti con il passato
Davanti a un albero di Natale addobbato nel suo salone, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano, il partito fondato il 26 dicembre 1946 dai reduci del regime fascista. Con un video pubblicato su Facebook, La Russa ricorda la nascita dell'Msi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Destra di storia e di governo, dal Msi a FdI. La Russa: “Fin qui con Meloni miglior politico del dopoguerra”
Leggi anche: "Tutti sapevano dei cecchini del weekend". Così Sarajevo fa i conti con i fantasmi del passato
La fiamma simbolo d'amore. La Russa ricorda la nascita del Msi e il Pd si infuria - Il presidente del Senato ritorna sulle gesta di Giorgio Almirante in un video su Facebook, i Dem accusano: "Inimmaginabile una sfrontatezza simile" ... huffingtonpost.it
La Russa dice che dal MSI a Fratelli d’Italia “la fiamma c’è ancora” - Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto a un evento di partito di FdI che vorrebbe più “memoria di una storia più antica”, dei “30 anni da quando è nata AN e 78 da quando è nato il MSI, e la ... fanpage.it
