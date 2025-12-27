La Russa ricorda la nascita del Msi il Pd attacca | Non fa i conti con il passato

Davanti a un albero di Natale addobbato nel suo salone, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano, il partito fondato il 26 dicembre 1946 dai reduci del regime fascista. Con un video pubblicato su Facebook, La Russa ricorda la nascita dell'Msi. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato"

