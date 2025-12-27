La Russa fa i conti col passato Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd

Roma, 27 dicembre 2025 – Un albero di Natale alle spalle. Una musica soft di sottofondo. Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in maglione blu. Inizia così un suo video postato su Instagram il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ma non si tratta dei soliti auguri per le Feste. No. La Russa “celebra” la nascita del Movimento Sociale Italiano ( Msi ) fondato proprio il 26 dicembre del 1946. La Russa ricorda la fondazione dell'Msi Un video che ricorda quei giorni e gli anni del Movimento, in cui ha a lungo militato La Russa. Movimento che oggi non esiste più ma che può considerare proprio Fratelli d’Italia (di cui molti militanti odierni facevano parte come anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ) continuatore, seppur con molti distinguo, di quella tradizione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

