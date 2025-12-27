La Russa fa i conti col passato Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd
Roma, 27 dicembre 2025 – Un albero di Natale alle spalle. Una musica soft di sottofondo. Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in maglione blu. Inizia così un suo video postato su Instagram il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ma non si tratta dei soliti auguri per le Feste. No. La Russa “celebra” la nascita del Movimento Sociale Italiano ( Msi ) fondato proprio il 26 dicembre del 1946. La Russa ricorda la fondazione dell'Msi Un video che ricorda quei giorni e gli anni del Movimento, in cui ha a lungo militato La Russa. Movimento che oggi non esiste più ma che può considerare proprio Fratelli d’Italia (di cui molti militanti odierni facevano parte come anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ) continuatore, seppur con molti distinguo, di quella tradizione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato"
Leggi anche: C’è uno spot anti-caccia che scatena le polemiche: “Chi lo promuove fa business con allevamenti intensivi e petfood”
La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd - In un video postato su Instagram, il presidente del Senato ricorda la fondazione del Movimento Sociale Italiano il 26 dicembre del 1946 elogiandone le intenzioni e la visione proiettata verso il futur ... quotidiano.net
La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato" - Il presidente del Senato ha ripercorso i passaggi che precedettero la nascita del Movimento sociale italiano, rievocando le intenzioni dei fondatori e il significato simbolico della fiamma tricolore. today.it
La fiamma simbolo d'amore. La Russa ricorda la nascita del Msi e il Pd si infuria - Il presidente del Senato ritorna sulle gesta di Giorgio Almirante in un video su Facebook, i Dem accusano: "Inimmaginabile una sfrontatezza simile" ... huffingtonpost.it
Sono 35 le assunzioni “sospette” individuate dalla Guardia di finanza. Tra queste quelle della nipote di Draghi e del secondogenito di La Russa. Il fascicolo è stato trasmesso alla Corte dei conti per eventuali accertamenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.