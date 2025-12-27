La Ruota della Fortuna Gerry e Samira ricevono un regalo speciale ma il conduttore frena | Tu non puoi andare

Venerdì 26 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati su Canale 5 per tenere compagnia al pubblico anche nella serata di Santo Stefano, confermando ancora una volta l’appuntamento festivo con La Ruota della Fortuna. Un ritorno pensato per accompagnare gli italiani con quella leggerezza ormai consolidata che caratterizza il programma, in una serata fatta di auguri, grandi cene in famiglia e ultimi regali da scartare. Un clima di festa che si è riflesso anche in studio perché, proprio durante la puntata, non è mancato un fuori programma. Anche Gerry e Samira, infatti, hanno ricevuto un regalo inaspettato da parte di un concorrente: un gesto che ha sorpreso il pubblico e aggiunto un tocco ancora più divertente e natalizio alla serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui soci del "Club dei Brutti". Lui la stuzzica: "Vogliono una foto appena sveglia" - Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 26 dicembre 2025 in gara c'è un concorrente che fa parte del Club dei Brutti, tra i soci ora ci sono anche Gerry e Samira ... libero.it